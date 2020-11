Nagy-Britannia

The Guardian: “Drámai és érzelmekkel teli módon koronázták meg Lewis Hamiltont, a Forma-1 történetének egyik legnagyobb bajnokát. A Török Nagydíjon aratott győzelme világbajnoki címet, abból is a hetediket érte neki. Ezzel Hamilton eljutott oda, ami egykor lehetetlennek tűnt: beállította Michael Schumacher rekordját, és minden idők legsikeresebb F1-es versenyzőjévé vált.”

Daily Mail: “Lewis Hamilton a hetedik mennyországba került, miután beállította Michael Schumacher rekordját az esős Török Nagydíjon aratott sikerével.”

The Telegraph: “Lewis Hamilton leckét adott az esőben való vezetésből, és megnyerte a csúcsbeállítást jelentő hetedik Forma-1-es világbajnoki címét.”

Independent: “Hamilton virtuóz versenyzéssel, a szezon legizgalmasabb futamán az idei tizedik győzelmét aratta, és ezzel megnyerte hetedik világbajnoki címét.”

Spanyolország

Marca: “Ha valakinek voltak kétségei Lewis Hamilton képességeiről, az most Törökországban megbizonyosodhatott arról, hogy a brit címvédő a Forma-1 történetének egyik legjobbja. Ez egy olyan nap volt, amelyen az autósport egyik történelmi figurája újfent letette a névjegyét. A nyomás alatti versenyzés számára teljesen természetes.”