Mindössze egy év kellett az első dobogóig (2006 Monaco, David Coulthard), és fennállásuk ötödik évében kettős győzelmet ünnepelhettek a 2009-es Kínai Nagydíjon. 2010-től aztán jött a tarolás, az egyéni és a konstruktőri bajnoki címeket is bezsebelte 2013-ig a Red Bull.

A V8-as motorok elbúcsúztatása után ők sem tudtak komolyabban versenybe szállni a turbó-hibrid erőforrások éráját uraló Mercedesszel szemben, de jobb napjaikon azért képesek megszorongatni Verstappenék Lewis Hamiltonék orrát. Jelenleg bizonytalan a jövőjük, ahogy a partnercsapatuké, a szintén az energiaitalmárka kezében lévő AlphaTaurié is motorbeszállítójuk, a Honda kivonulása miatt.

A Red Bull eddigi 299 versenyén 13 versenyzője 63 győzelmet aratott (ebből 17 kettős győzelem), 62 pole-pozíciót szerzett, 67 leggyorsabb kört futott és 180 alkalommal állhatott dobogóra, öt néven pedig négy motorbeszállítót fogyasztottak el (Cosworth, Ferrari, Renault valamint TAG Heuer, Honda). Mindemellett ők tartják a kerékcsere-rekordot, 1,82 századmásodperccel.

1 – Első futamuk remekül sikerült: a 2005-ös Ausztrál Nagydíjat a McLarenől érkező David Coulthard a negyedik, Christian Klien a hetedik helyen zárta

25 – Első dobogó Monacóban: Coulthard harmadik helye után Christian Horner kénytelen volt egy medencébe ugrani meztelenül 2006-ban

74 – Első győzelem Kínában: Sebastian Vettel Mark Webber előtt zárta az esős sanghaji futamot 2009-ben

106, 107 – Első konstruktőri, illetve egyéni bajnoki cím Brazíliában és Abu-Dzabiban: Vettel úgy nyerte meg a 2010-es pontvadászatot, hogy a szezon során csak egyszer állt a tabella élén: az utolsó futamot követően

“OK SEBASTIAN, GOOD JOB. I NEED TO WAIT UNTIL EVERYBODY CROSSES THE LINE BUT IT’S LOOKING GOOD. YOU JUST WAIT SUNSHINE, YOU JUST WAIT…

DU BIST WELTMEISTER.

SEBASTIAN VETTEL YOU ARE THE WORLD CHAMPION! ” 🥺❤️

📽️: @F1#Vettel #Seb5 pic.twitter.com/LnJrDEeOGY

— Sebastian Vettel Italia (@sebforever587) May 24, 2020