A Sauber által alkalmazott versenyzők névsora sem semmi: az elmúlt 27 évben olyanok vezették a hinwiliek autóit, mint Heinz-Harald Frentzen, Johnny Herbert, Jean Alesi, Nick Heidfeld, a náluk bemutatkozott, majd pályafutása utolsó éveire visszatért Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve, az alakulat egyetlen győzelmét megszerző Robert Kubica, a 2007-es Amerikai Nagydíjon náluk debütáló Sebastian Vettel, valamint Sergio Perez, Charles Leclerc és Antonio Giovinazzi, hogy csak néhányukat említsük.

Ahogy feljebb utaltunk rá, futamgyőzelemből csak egy jött össze, akkor viszont kapásból kettős: a 2008-as Kanadai Nagydíjon Kubica és Heidlfeld hozott tökéletes eredményt a BMW Saubernek. Kubicáék sikere mellett 25 további dobogós helyezést értek el, a konstruktőri versenyben saját néven 2001-ben érték el a legjobb eredményt a 4. hellyel, a BMW színeiben 2008-ban a 2. lett a hinwili alakulat.

An exclusive club is ready to admit a new member: at the #TurkishGP, Sauber will become only the fourth team to hit 5️⃣0️⃣0️⃣ races!

Read more 👉🏻 https://t.co/8m4MEgrHku#Sauber500 pic.twitter.com/u80i7WXtQ8

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) November 11, 2020