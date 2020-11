A Racing Point 2020-ra a 2019-es Mercedes másolatát küldte pályára, nem is titkolták, hogy ha már kopíroztak, a lehető legjobb mintát, a világbajnoki autót vették alapul. A téli tesztek azt sejtették, hogy ügyesen is dolgoztak Silverstone-ban, ám most, 13 forduló után mégis csak a konstruktőri bajnokság 5. helyén áll a csapat – igaz, pontegyenlőségben a 4. McLarennel és csak egyetlen egységgel a 3. Renault mögött, míg a Ferrari még behozható 31 ponttal követi őket.

Húzós szezonja volt a csapatnak, hiszen a másolásért elvettek tőlük 15 pontot, a két silverstone-i fordulóban hiányzott a koronavírusos Sergio Perez – Nico Hülkenberg ugrott be helyettesíteni, de műszaki hiba miatt csak a második fordulóban rajtolt el –, a Nürburgringen a Monzában még dobogós Lance Strollt kapta el a vírus – Hülkenberg segített be újra –, a visszatérés óta viszont küszködik a kanadai, pontokat csak az év végén távozó mexikói hoz, ráadásul még az ő lehetséges eredményein is sikerült rontani.