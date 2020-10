Furcsa helyzet alakult ki Lance Stroll, a Racing Point pilótája körül a Forma-1-es Eifel Nagydíjon. A kanadai versenyző előbb rosszul érezte magát, szombaton elhagyta a csapatát, majd vasárnap pozitív koronavírus-tesztet produkált. A csapat megpróbálta tisztázni magát, hogy pontosan mi és hogy történt, felmerült a gyanú, hogy nem szerették volna, ha Stroll a nürburgringi verseny után újabb futamot hagy ki.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója is a szkeptikusok táborát erősíti, ennek a Portugál Nagydíj helyszínén hangot is adott. Az amerikai szakember nem érti, miért nem tesztelték már a versenypályán a rosszullétre panaszkodó pilótát. “Mindenkit naponta tesztelnék, aki nem érzi jól magát. Nem tudom, ki volt az orvosa. Dr. Mallya? Dr. Seuss? Talán Dr. Dre?” – szúrt oda Brown, utalva arra, hogy Stroll szerint saját orvosát is félrevezethették a tünetei.