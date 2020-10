Stroll ügye a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ellenőrzési protokollját és a pilóta, valamint a Racing Point tisztességét is megkérdőjelezte, hiszen adta magát a kérdés, hogy a már Oroszország óta nem 100 százalékos egészségű Strollt miért nem tesztelték rendszeresen, hogyan mozoghatott még csütörtökön és pénteken is a nürburgringi paddockban, és miért csak a hazaérkezés után produkált pozitív eredményt.

A kérdésekre, spekulációkra szerda délután a csapatfőnök, Otmar Szafnauer reagált egy nyilatkozatban:

„A Racing Point is megerősíti, hogy ahogy Lance a közösségi médiában már tudatta ma délelőtt, október 11-én, vasárnap pozitív koronavírus-teszteredményt produkált. Lance október 10-én, szombaton hagyta el a csapat buborékát, ugyanis emésztőrendszeri problémái miatt nem volt képes versenyezni.”

„Lance első ízben az Orosz Nagydíj hetén számolt be ilyen gondokról, majd többször is az FIA és a Racing Point saját protokolljainak is megfelelő negatív koronavírus-teszteredményt produkált. Ugyancsak negatív eredménye volt az Eifel Nagydíjat megelőző kötelező teszten. A hasi problémák szombat reggel tértek vissza, ezek miatt pedig be is jelentette a versenytől való visszavonulását, és a paddockon kívüli motorhome-jában maradt.”

„Orvossal is konzultált, aki úgy vélte, a tünetek nem utaltak a koronavírusra, ezért a tesztet sem tartotta szükségesnek. Az ő orvosi szakvéleményére alapozva akkor nem volt szükséges az FIA-t tájékoztatni Lance betegségének jellegéről.”

„Lance aztán vasárnap reggel egy magángépen hazarepült Svájcba. A Racing Point szigorú tesztelési irányelveinek megfelelően – melyek alapján minden versenyhétvégéről hazatérő csapattagot tesztelni kell – Lance otthon teszteltette magát, másnap pedig pozitív eredményről értesült. Az ottani előírásokkal összhangban tíz napon keresztül folytatta az önkéntes izolációt. Ezen a hétfőn már negatív tesztet produkált, el is utazik a Portugál Nagydíjra.”

„A Racing Point összes csapattagja saját charterjáraton tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol az érkezés után mindannyian negatív teszteredményt produkáltak, ahogy a legutóbbi, a Portugál Nagydíjat megelőző kötelező teszten újra.”