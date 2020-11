Az idén lejáró szerződésének meghosszabbítását továbbra is odázó Lewis Hamilton az elmúlt egy évben többször is utalt rá, hogy mercedeses jövője harcostársa és főnöke, Toto Wolff maradásától is függ.

Ha arra várt, hogy kiderüljön, jövőre is az osztrákkal dolgozhat-e a bajnokcsapatnál, most egy kicsit megnyugodhat, Wolff ugyanis elég világosan fogalmazott 2021-et – de csak azt – illetően.