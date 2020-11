„2022-ben nagy szabályváltozások lesznek, és akkor szeretnénk újra ezüstnyilakkal tisztelegni az örökségünk előtt. De az antirasszizmus azután is fontos ügy marad számunkra” – folytatta.

„Úgy tűnik, hogy igen, 2021-ben is feketében leszünk” – mondta az osztrák Motorprofis magazinnak. „Szerintem menőn néz ki a fekete.”

A múlt vasárnap zsinórban hetedik konstruktőri bajnoki címét behúzó csapat főnöke, Toto Wolff azt mondja, jövőre is marad a fekete fényezés.

A Mercedes az idei évre is ezüst színű autóval állt elő, ám az amerikai rasszügyeket magáévá tevő Lewis Hamilton ösztönzésére a bajnokcsapat feketére váltott a szezon júliusi kezdetére, hogy így jelezzék a rasszizmus elleni, a sokszínűség melletti kiállásukat.

Bár egyelőre Wolff és Lewis Hamilton mercedeses/F1-es jövője is bizonytalan, a főnök újra leszögezte, hogy a stuttgarti márka biztosan marad a sportágban:

„A Concorde-egyezmény aláírásával elköteleztük magunkat a Forma-1 mellett, még ha az új rendszerben bármelyik év végén ki is lehet szállni. De minket ez nem érint. Hogy is mondta Ola Källenius (Daimler-vezér)? A Bayern München sem hagy fel a focival. A különböző célcsoportok miatt érdemes megjelenni a teniszben, a golfban, a divatheteken is, de a motorsport a fő profilunk, az a génjeinkben van.”