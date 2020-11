Ám amennyire biztos a jelen és a sikerek, annyira bizonytalannak látszik a jövő: a még hatszoros világbajnok versenyző szerződése az év végén kifut, és eddig sem ő, sem Toto Wolff nem kötelezte el magát a folytatás mellett. A Mercedes jelenlegi csapatfőnöke a közeljövőben akár más szerepkört is betölthet a bajnokcsapatnál, erről ő maga is beszélt nemrég.

Pályafutása 93. Forma-1-es győzelmét aratta Imolában Lewis Hamilton, aki sikerével a Mercedes hetedik konstruktőri bajnoki címéhez is hozzájárult.

Amikor ezzel kapcsolatban kérdezték Hamiltont a győzelem után, meglepő kijelentést tett. “Nem tudom, hogy itt leszek-e jövőre, ez engem egyelőre nem érint” – mondta.

A brit azt is elárulta, hogy sokat beszélgetnek Wolff-fal mindkettejük jövőjéről, és tudja, mi jár főnöke fejében. “Hosszú ideje itt vagyok már. Tökéletesen megértem, ha egy kicsit hátrébb szeretne lépni és több időt szentelne a családnak és más dolgoknak.”

“Nem tudom, ki helyettesíthetné, de ő egy vezető. Nem fog olyan embert a maga helyére tenni, aki nem alkalmas a feladatra, aki nincs eléggé felpörögve ehhez. Meg fogja találni a megfelelő embert, ezért is vagyunk ennyire sikeresek” – magasztalta csapatát.

Hamilton, visszatérve a korábban elejtett mondatára, kiegészítette azt. “Itt vagyunk, már november van. Őrület, hogy nincs is olyan messze a karácsony. Jól érzem magam, erősnek érzem magam és még hónapokig folytatnám ezt. Szóval nem is tudom. Itt szeretnék maradni jövőre is, de erre nincs garancia. Számos dolog izgat a Forma-1 utáni életből. Idővel majd minden kiderül” – beszélt jövőjéről a címvédő, a hétvége során már nem először.