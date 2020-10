Olvass tovább

A brit szerint az új fejlemények nem fogják befolyásolni a tárgyalásait istállójával, ám elmondta, nem számított ilyen változásokra. “Versenyzői szemszögből nézve ez meglepetés számunkra. Hallottam már egy ideje az ötletet, talán tavaly Franciaországban. Fontos, hogy a GPDA (az F1-es pilóták szakszervezete – a szerk.) szoros együttműködésben dolgozzon az F1-gyel, és legyenek egyeztetések” – mondta.

Kérdéses azonban, hogy marad-e egyáltalán a szabályok bevezetéséig a Forma-1-ben Hamilton. Az Emilia-romagnai Nagydíj helyszínén, Imolában elmondta, hogy nem fogja még egy évtizeden keresztül gyarapítani a mezőnyt. “Úgy gondolom, messze vagyok még attól, hogy a belső órám jelezzen” – célzott a mezőny második legidősebb pilótája arra, hogy kora miatt még nem fogja szögre akasztani sisakját. “Nézzünk Michael Schumacherre, még 43 évesen is fitt volt.”

“Őszintén szólva nem gondolom, hogy nem leszek képes a vezetésre. Ha szeretném, képes leszek jól teljesíteni, nem hiszem, hogy a reakcióidőm visszaesne a 40-es éveim közepéig. De nem azért vagyok itt, hogy ilyen sokáig itt is maradjak, más dolgokat is szeretnék csinálni. Azért csinálom, mert szeretem csinálni és úgy érzem, egyre jobb vagyok benne” – árulta el Hamilton, aki nemrég betekintést nyújtott abba, milyen dalokra is számíthatunk tőle első önálló zenei albumán.