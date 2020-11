Az elmúlt időszakban számos alkalommal lehetett hallani arról, hogy Toto Wolff leköszön a Mercedes csapatvezetői posztjáról – de legalább ennyi forgatókönyv jelent meg annak kapcsán is, hogy hol és milyen szerepben folytatja a 48 éves osztrák.

Wolff az utóbbi hetekben többször is hangoztatta, hogy így vagy úgy, de a Mercedesnél marad 2020 után is, ám úgy tűnik, inkább a háttérbe vonulna. „Nem tudok mit mondani erről. Lehet, hogy egy év, de az is lehet, hogy kettő vagy három” – válaszolta az osztrák Kronen Zeitung kérdésére, amely azt firtatta, mennyi időbe telhet, mire megtalálják az utódját.

„Nagyon büszke lennék arra, ha azt látnám, hogy egy új csapatfőnök átveszi a helyemet, és jobb munkát végezne nálam” – folytatta. Hozzátette, a Daimler elfogadná, ha fel szeretne állni a csapatvezetői székből, hogy akár ügyvezető elnökként folytathassa munkáját.