Noha lassan már az idei Forma-1-es szezon hajrája jön, Lewis Hamilton és a Mercedes még mindig nem állapodott meg a hosszabbításról. A hamarosan hétszeres világbajnok szerződése az év végén lejár, és noha mindkét fél nyitott a folytatásra, csak nem születik meg a megegyezés.

Hamilton korábbi mercedeses csapattársa, Nico Rosberg szerint Hamilton aláírása attól függ, hogy marad-e a csapatnál a jövőjét egyre inkább lebegtető Toto Wolff. Az osztrák elvesztése esetén akár rosszra is fordulhatnak a dolgok a csapatnál.

“Nagyon is számít, mi lesz Totóval” – mondta Rosberg. “Lewis meggyőződése, hogy Toto kulcsszereplője a sikereknek, ami igaz is. Tényleg az.”

“Nincs garancia arra, hogy amennyiben Toto távozik, az új vezetővel is megmarad a stabilitás. Ha Toto megy, az valóságos hullámot indíthat el, és több vezető is gondolhatja úgy, hogy ideje új kihívás után nézni. Ebből nagyon rossz dolgok is kisülhetnek.”

Wolff korábban több interjúban is kijelentette már, hogy még nem döntött a jövőjéről, a tárgyalások folyamatban vannak.