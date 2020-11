„A McLarennél megvert az időmérőket tekintve, futamot is többet nyert nálam. Azt hiszem, én nyolc versenyt nyertem, ő tízet. Szoros volt. Nagyon jó futamaink voltak együtt. Az időmérőkön általában gyorsabb volt nálam, de a futamokon már kézben tartottam a dolgokat, tudtam, hogyan kezeljem az autót, a gumikat, hogyan alakítsam a stratégiát, főleg változó körülmények között.”

„A mai Lewis teljesen más, már nem csinál ilyesmit. Persze azért is, mert nincs egy Max Verstappen, aki megszorongassa, nincs egy Nico Rosberg sem, aki hajtsa.”

„Ha megnézzük a versenytempóját és Valtteriét (Bottas), már egy másik Lewist látunk, mint akit én ismertem. Lewis, amikor én ismertem, villámgyors volt az időmérőkön, ahogy Valtteri is. A futamon is gyors volt, de nem egyszer hibázott, vagy egyszerűen nem érezte, hogyan lehetne leggyorsabban eljutni A-ból B-be. Minden kört a lehető leggyorsabban akart megtenni, amivel kicsinálta a gumijait, túl sok lett a fogyasztása vagy a rossz stratégiát választotta” – magyarázta Button a Collecting Cars podcastben.

„Nagyon élveztem a küzdelmeinket, sajnáltam, amikor elhagyta a csapatot. Bárcsak bajnoki sikerre képes autóval is versenyezhettünk volna egymás ellen! Mondjuk az is igaz, hogy ha nem a másikunk ült volna másik autóban, talán bajnoki címet is nyerhettünk volna. Sok győzelmet vettünk el egy egymástól. Az egyik évben hat futamot nyertünk, hármat-hármat – képzeljük el, mi lett volna, ha másik nincs ott.”

A fentiek miatt is tartja nagyon erősnek Button a Mercedest, a második számú pilóta, Bottas ott nem „akadályozza” Hamiltont.

„Szerintem még hosszú évekig nem győzik le a Mercedest. Micsoda csapat, de komolyan, micsoda csapat! Lenyűgöző, miket ért el Lewis, de a csapat! 2014 óta mindent megnyertek, minden évben győztek a hibridkorszakban!”