Bár a 2020-as Forma-1-es idény zárt kapus futamokkal kezdődött júliusban, a koronavírus-járvány első hullámának lecsengése és második hullámának látványos felfutása közti kegyelmi időszakban, szeptember elejétől október közepéig korlátozott számban a nézőket is beengedték a versenyekre. Ennek vége szakadt a Portugál Nagydíjjal, és nagyon úgy tűnik, idén már mindenütt üres lelátók előtt rendezik meg a versenyeket.

Azt már jó ideje bejelentették, hogy a Török Nagydíjra – az előzetes, eredetileg is túlzónak tűnő tervekkel ellentétben – nem engedik be a nézőket, most pedig a november utolsó és december első hétvégéjén is futamot tartó Bahrein vezetői is ugyanezt tudatták.