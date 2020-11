A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) legfrissebb Forma-1-es koronavírus-jelentésében azt közölte, hogy az október 30. és november 5. között elvégzett 1781 tesztből 8 bizonyult pozitívnak.

Ez eggyel kevesebb, mint a megelőző időszakban, igaz, a tesztekből viszont 60%-kal kevesebbet végeztek el, mint az előző körben (4281), tehát arányaiban nagy a növekedés.

#F1 – Statement on COVID-19 testing from 30 October to 5 November: https://t.co/JdH0nSka5Z

— FIA (@fia) November 6, 2020