A Ferrari májusban – meglepetésre – bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg Sebastian Vettek idén lejáró szerződését. A csapat eredetileg közös megegyezésről beszélt, de négyszeres világbajnok nyáron elárulta, hogy ez nem fedi a valóságot, igazából nem is tárgyaltak, a főnök, Mattia Binotto már csak a kész tényeket közölte vele telefonon.

A Scuderiát 2019 eleje óta irányító szakember a Sky Italiának adott interjújában most részletesebben is felidézte a döntést és közlésének körülményeit.

„Otthonról hívtam, de előtte háromszor is elpróbáltam magamban, hogy mit és hogyan mondok majd neki” – mesélte.

„Nem volt könnyű a Sebet illető döntés, hiszen imádjuk azért, amit korábban nyújtott, ahogy a csapattal viselkedett, és amit tőle kaptunk az évek során. De eljön az a pont, amikor a jövő érdekében tiszta vizet kell önteni a pohárba. Közel járunk a 2022-ben induló új műszaki éra kezdetéhez is, emellett a csapat is most építi magát újra. Kötelességünk, hogy közép- és hosszú távon gondolkodjunk, épp ezért kellett bizonyos döntéseket meghoznunk” – magyarázta Binotto, aki a csapatnál 2019-ben bemutatkozott új kedvenc, Charle Leclerc mellé a McLarentől érkező Carlos Sainzot ülteti 2021-ben.