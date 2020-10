Lewis Hamilton a múlt vasárnapi 92-ig, a Forma-1 korábbi ura, Bernie Ecclestone szerdán 90-ig jutott, de míg az előbbi az F1-es futamgyőzelmek, utóbbi az életévek számában. A matuzsálemmel a születésnap alkalmából a német Sport1 (is) beszélgetett, Hamilton sikerei, rekordjai, státusza is elkerülhetetlenül téma volt.

„Schumacher tudta, hogy ahogy a Ferrarinál, úgy (2010-től) a Mercedesnél is építkezni kell majd. Szóval szinte tragikus, hogy végül más aratja le a babérokat. Toto és a többiek is. Nem szeretném kisebbíteni a teljesítményüket, de 2014-ben csak annyi volt a dolguk, hogy szépen bevackoljanak a Ross Brawn, Michael és mások által megvetett ágyba. Az igazi eredményük az, hogy képesek voltak fenntartani a színvonalat. Ebben nagy szerepe volt Niki Laudának is, de maga a Mercedes-motor jelentette a siker felét” – magyarázta.

Ecclestone-nak nyáron volt egy csörtéje Hamiltonnal, miután a pilóta tájékozatlansággal, maradisággal vádolta meg az F1 nagy öregjeit, akik ilyen-olyan formában kritikusak voltak a világbajnok harcos antirasszista aktivizmusát illetően.

Az interjúban erre is rákérdeztek, de Ecclestone azt mondta, a történtekkel nem kíván tovább foglalkozni, igaz, azért volt még mondanivalója Hamiltonról és a Mercedesről.

„Arról nem szeretnék már beszélni. De azt nem gondoltam volna, hogy a Mercedes ekkora befolyást ad Hamiltonnak, hogy még az autót is feketére festik a kedvéért. Én mondjuk szívesebben láttam volna, ha a mozgalom támogatásaként több fekete szakembert vesznek fel a csapathoz. Sok-sok nagyon intelligens fekete van, aki lehetőséget érdemelne jobb állásokra is” – szúrt oda.