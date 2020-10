Miután a Honda nemrég bejelentette, hogy 2021 végén távozik a Forma-1-ből, Max Verstappen hosszabb távú Red Bull-os jövője is kérdésessé vált, sokan rögtön azzal álltak elő, hogy a holland pilótát kellene Lewis Hamilton mellé ültetni a Mercedesnél.

A Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid a Mercedes-főnök Toto Wolffot is megkérdezte a szupercsapat megvalósulásának esélyéről.

„A Max körüli helyzet jelenleg nem nyújt erre lehetőséget. A Red Bullhoz kötődik, és tisztelem is a lojalitását. Úgy gondolom, a Red Bull számára is fontos, hogy náluk legyen Max. Kész története van, ahogy a Red Bull egészen fiatalon kiemelte őt, amikor a Toro Rossóhoz vitték, szóval ez van, jó ez így neki is és nekünk is” – mondta az osztrák.