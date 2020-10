Múlt pénteken a Honda bejelentette, hogy nem hosszabbít szerződést a Red Bull-csapatokkal, 2021 végén kiszáll a Forma-1-ből.

Korábban az energiaital-gyártó motorsportfőnök, Helmut Marko néhány nyilatkozatban összekötötte sztárpilótájuk, Max Verstappen és a Honda jövőjét, az osztrák arról beszélt, hogy jó erőforrás nélkül a holland is előbb távozhat 2023-nál, így az elmúlt napokban meg is indultak a spekulációk arról, hogy a motorpartner után a versenyző is leléphet, hogy – hova máshova? – a Mercedeshez igazoljon.

A Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner egy interjúban tisztázta, hogy a Honda kilépése nincs, nem lehet hatással Verstappen szerződési helyzetére.

„Nincs ilyen kitétel a szerződésében” – szögezte le a Servus TV adásában. „A csapat és a versenyző szerződése bizalmas, de a motort illető feltétel egyértelműen nincs Max szerződésében.”