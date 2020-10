A Honda tegnap ledobta az F1-es atombombát: a japán gyártó bejelentette, hogy 2021 végéig szól szerződése lejárta után (újra) kiszáll a Forma-1-ből, azaz partnerei, a Red Bull Racing és az AlphaTauri erőforrás nélkül maradnak a sportág 2022-ben induló új korszakára.

Egyelőre nem tudni, mi is lesz az energiaital-gyártó F1-es projektjével, vajon ők is kiszállnak, belép-e egy új motorgyártó addig, esetleg megveszik-e a Honda-motor licencét, hogy aztán ők maguk gyártsák/gyártassák azt, de ha a Red Bull korábban már elutasító Mercedesnél és Ferrarinál nem jön pálfordulás, a legvalószínűbb az, hogy a Renault-tól kapnak motorokat, a szabályok is ezt diktálják.