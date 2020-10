Az energiaital-gyártó Forma-1-es programjának egyik pillére volt a Honda részvétele, ugyanis a Renault-val a hibridkorszak kezdete óta elégedetlen Red Bull korábban sem a Mercedestől, sem a Ferraritól nem tudott erőforrásokat szerezni. A Honda távozása a Red Bull F1-es jövőjét is bizonytalanná teszi, ugyanis az elmúlt években többször is elmondták, hogy versenyképes motor híján kiszállhatnak – az új Concorde-egyezmény pedig lehetővé is teszi a bármelyik szezon végén való távozást.

Following the decision by @HondaRacingF1 to withdraw from #F1 after the 2021 season, we would like to thank them for their exceptional efforts as a power unit supplier and look forward to continued success for the remainder of 2020 and 2021.

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 2, 2020