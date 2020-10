Lewis Hamilton mercedeses szerződése idén kifut, és annak ellenére, hogy 2019-ben már a szezonzáró utánra, majd a téli tesztek idejére ígérték a hosszabbítás letárgyalását, az még most, hat futammal a 2020-as szezon vége, öt hónappal a 2021-es idény indulása előtt sem történt meg.

Hamilton a világ nehéz helyzetére, a csapatfőnök Toto Wolff a naptár sűrűségére hivatkozott korábban, bár az osztrák azt is mondta, hogy mostanában, a tripla és dupla futamok után következő kéthetes szünetben végre összeülhetnek majd. Úgy tűnik, megint nem sikerült a dolog.

„Egyszerűen nincs időnk összeülni, beszélgetni” – idézte a Crash.net Wolffot.

„Ugyanez van az én (csapatfőnöki) szerződésemmel is. A háttérben folynak a dolgok, vannak tárgyalások, de nem olyan egyszerű, mert résztulajdonos is vagyok. A Daimler részéről és az én oldalamról is egyértelmű, hogy szeretnénk folytatni az eddigi együttműködést.”