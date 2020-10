Néhány évvel ezelőtt Lewis Hamilton a Forma-1-es munkája, kötelezettségei mellett folyamatosan utazgatott a világban, néhány hetente röpködött az USA-ba és más helyekre. A koronavírus-járvány miatt idén az ő élete is lelassult, ami végül annyira megtetszett neki, hogy már az F1-hez kötődő feladatait is szeretné csökkenteni, nyugisabb ritmusra állna át.

„A járvány miatt tanulságos volt az idei év. Bőven volt időm önmagamra, sok időt töltöttem otthon, a buborékomban. Ami persze nem mindig volt jó, de a gondolkodásra is lehetőséget biztosított.”

„Úgy gondolom, korábban túl pörgős volt az életem. Rohanás egyik futamról a következőre, egyik rendezvényről a másikra. Túl gyors volt. Én azután sem szeretnék visszatérni ehhez, miután – remélhetőleg – véget ér ez a mostani helyzet” – magyarázta.

„Amikor végül nekiállunk az új szerződésnek, ez is téma lesz a tárgyalásokon. Talán Totótól is hallottak már ilyesmit, ő is rájött, hogy az idő elszáll, pedig a család a legfontosabb” – szögezte le.

Hamilton mercedeses szerződése idén kifut, de a 36 éves angol egyre csak húzza-halasztja a hosszabbítási tárgyalásokat, talán a szezon lezárása után ül csak le tárgyalni.