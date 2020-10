Olvass tovább

„Gratulálok, ezt pedig mindannyiunktól kapod” – mondta a Ferrari-akadémista Mick, miközben átnyújtotta Hamiltonnak a piros fejfedőt, majd a 14 éve felállított rekord beállítása kapcsán hozzátette: „Nagyszerű teljesítmény!”

„Nem is tudom hirtelen, mit mondjak” – reagált meglepetten a gesztusra a 35 éves brit. „Volt egy Grand Prix 2 nevű játék, és emlékszem, mindig Michaellel játszottam benne, és látva a dominanciáját, nem hittem volna, hogy bárki Michael rekordjainak közelébe tud érni, azt pedig különösen nem, hogy ez épp nekem sikerül.”

„Hihetetlen megtiszteltetés ez nekem, bele fog telni némi időbe, mire ezt megemésztem. Igazából csak akkor realizáltam, hogy kiegyenlítettem, amikor már bejöttem a bokszba. Nem ezt számoltam, amikor átszeltem a célvonalat, de ez nem jött volna össze, ha nincs egy remek csapat mögöttem.”

„Nagyon nagy köszönet érte, Michaelnek pedig óriási tisztelet” – tette hozzá a kis Schumihoz fordulva Hamilton.

A versenyt így értékelte a Mercedes címvédő és hatszoros világbajnoka: „Jó volt a rajtom, sikerült Valtteri mellé érnem, de igyekeztem neki annyi helyet hagyni, amennyit csak lehet. Pont a holtterembe került, így szélesre húzódtam, lenyűgöző munkát végzett” – dicsérte pórul járt csapattársát.

„Nem volt könnyű verseny, Max rendkívül jól vezetett” – tért ki arra, mennyire veszélyeztette győzelmét holland riválisa. „Láthattuk, milyen tempót diktált végén. Komoly csatát sikerült kézben tartanunk.”

Verstappen örül a második helyre, Ricciardo fogadást nyert

Max Verstappen úgy érzi, a második helynél nem volt több ebben a versenyben. „Összességében jó verseny volt, próbáltam tartani a lépést Lewisszal. Jó volt a tempónk, próbáltam a saját versenyemet futni. A Mercedes viszont egy kicsit túl gyors volt hozzánk képest. Ennek ellenére megfutottam a leggyorsabb kört, aminek örülök, ahogy a második helynek is” – összegezte gondolatait a Red Bull pilótája.

„Nagyon hideg volt az aszfalt, és a gumik is azok voltak, miután elhagytuk a bokszutcát. Nem értem, miért tartott ilyen sokáig a biztonsági autós fázis. Nagyon veszélyes volt a hideg gumik miatt” – jegyezte meg a biztonsági autós fázis kapcsán.

„Már éppen ideje volt! Olyan, mintha életemben először álltam volna dobogóra” – kezdte a 2018-as Azerbajdzsáni Nagydíj óta először dobogót szerző Daniel Ricciardo. „Végül is két és fél év eltelt, de nagyon jó érzés, hogy most újra itt lehetek. Nagyon boldog vagyok, és mindenki mást is annak látok, de hosszú ideje vártunk erre. Azt hiszem, mindenki bőgni fog.”

„Így van, ez meg fog történni” – utalt a Renault-főnök Cyril Abiteboul tetoválására. „Most ezen is gondolkodunk kell. Valószínűleg valami velem kapcsolatos lesz, némi német beütéssel, hiszen ez az a hely, ahol ezt véghez vittük.”