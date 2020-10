A rossz időjárási körülmények miatt a Forma-1-es Eifel Nagydíj pénteki napján legfeljebb egymást szórakoztathatták a pilóták, egy métert sem tettek meg a Nürburgringen az eső és a köd miatt. A névadó hegység környékén uralkodó időjárás nem tette lehetővé, hogy az előírásoknak megfelelően a mentőhelikopter 20 percen belül elérje a balesetek esetén ügyeletes kórházat Koblenz városában.

A McLaren párosa, Lando Norris és Carlos Sainz úgy döntött, hogy az állásidő alatt a brit versenyző Twitch-csatornáján szórakoztatják a közönséget élőben. A közvetítés azonban rövidre sikerült, ugyanis alig nyolc perc után egy McLaren-alkalmazott zavarta meg a pilóták csevejét. A munkatárs a sportág kérését tolmácsolva azt kérte tőlük, hagyják abba, amit csinálnak.



Norris nem is értette, miért kellene abbahagyniuk, de végül engedelmeskedtek az utasításnak. A háttérben elhangzottak alapján a tisztviselőknek a közvetítési jogokkal volt problémájuk, melyek miatt néhány éve Lewis Hamilton is bajba került: a brit akkor ráadásul magára haragította az újságírókat is.