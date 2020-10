Sebastian Vettel édesapja Jo Bauerrel, az FIA technikai delegáltjával diskurált, a négyszeres világbajnok pedig Mick Schumachernek mutatta meg közelről az erre a hétvégére készített, Michael Schumacher előtt tisztelgő sisakját.

A nice moment amid the gloom 🙌



Seb showing Mick Schumacher the detail on his helmet this weekend 🔎 The design copies the details of his father's helmet which Michael wore when he won for a record fifth time at the Nurburgring back in 2006 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/hWueGUWdUh