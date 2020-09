A 39 éves Fernando Alonso két év kihagyás után visszatér a Forma-1-be, a spanyol a Renault, vagyis jövőre már Alpine pilótája lesz.

A kétszeres F1-bajnok az elmúlt két évben világbajnoki sikerrel zárta a WEC-programját, kétszer is próbálkozott az Indy 500-on, sőt, a Dakar-ralin is kipróbálta magát. Nem egészen világos, miért is akart visszatérni, ugyanis a jelenlegi Forma-1-et nem tartja túl sokra.

„A motorsport világa nagyon nagy, de a figyelem 90 százaléka a Forma-1-re irányul. Érdekes módom ma mégis ez az egyetlen kategória, amely előre le van futva, a legunalmasabb, ugyanis már a futam előtt tudjuk előre, ki fog nyerni” – idézte a francia Le Figaro.