„Volt szerencsém olyan pilóták mellett tevékenykedni, mint Michael, Fernando és Kimi. Az ilyenek nem nőnek minden bokorban, ahogy mondani szokás, de Carlosnál és Landónál is megvannak bizonyos, náluk látott elemek, és szeretném remélni, hogy mi is hozzájárulunk ehhez, a megfelelő hozzáállás kialakulásához.”

A Ferrarinál Andrea Stella a 2000-es évek három világbajnokával is dolgozott, előbb Michael Schumacher teljesítményért felelős mérnöke volt, majd Kimi Räikkönen, utána pedig Fernando Alonso versenymérnöke is volt. Az olasz szakember Alonsóval együtt a McLarenhez igazolt 2015-ben, ahol azóta már versenyigazgatói beosztásban dolgozik.

Olvass tovább

„Mindketten folyamatosan azt kérdezgetik, hogyan lehetek holnap jobb, mint ma. Persze ha megkérdezzük bármelyik pilótát, ő is azt mondja, hogy ezt teszi, azonban megvan a módja, mit hogyan érdemes csinálni, és szerintem ők ketten a megfelelő módon csinálják, méghozzá bizonyos értékek alapján” – magyarázta.

A kérdésre, hogy milyen értékre is gondol, így felelt:

„Sportolói alázat. Ez egy nagyon fontos vonás, annak elismerése, hogy a megoldások közös munkával születnek.”

„Carlos néha szeret magával beszélgetni, reflektálni a dolgokra. Introspektív, nagyon logikus, nagyon racionális. Néha mondom is neki, hogy egy napon még Spanyolország miniszterelnöke lesz, méghozzá az ország nagy hasznára. Nagyon okos, két lábbal a földön álló srác. Még a vezetése is ilyen: szereti, ha világos terve van, még az egyes kanyarok megközelítésére is.”

„Lando inkább olyan, mint ahogy beszél is: nagyon közvetlen, amivel a társasági életben is sikeres, és ez át is jön. Nagyon egyenes. Nagyon kedves srác, nagyon tehetséges. Most tanulja, hogyan aknázza ki a tehetségét, és jól is halad ezen a téren. Örömmel látjuk, hogy minden egyes nappal jobb, mint előtte.”

„Bizonyos értelemben ugyanezt láttam, amikor Fernando vagy Michael mellett dolgoztam. Egy biztos: a karrierjük utolsó napjáig azt volt a kérdésük, hogyan lehetnék jobb, mint tegnap – és ezt alázattal, pont olyan alázattal, ami szükséges a sikerhez” – vont párhuzamot a mclarenes főnök.