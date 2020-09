„Kezdetben csak a jövőről szólt ez a dolog, de mostanra izgalmas csatákat lát tőlünk a pályán, ez pedig őt is motiválja” – – nyilatkozta a jövőre már Alpine-ként működő csapat főnöke, Cyril Abiteboul a Motorsport.comnak.

„Fernando eredetileg csak a megfelelőnek tűnő időben akart vezetni, de az az érzésem, hogy mostanra nagyon is szeretne beülni az aktuális autóba. Szóval keressük a megvalósítás lehetőségét. De nem szabadedzésről beszélek, ugyanis arra tényleg nincs szüksége.”

Mivel privát teszten csak régebbi autót lehetne pályára küldeni, egyedül a szezonzárót követő abu-dzabi teszt tűnik reális lehetőségnek, ugyanakkor ott van egy kis „bibi”: a szabályok szerint ugyanis csak ifjoncok, azaz legfeljebb két Forma-1-es versenyhétvégén részt vett pilóták ülhetnek autóba.

„Egyértelműen vizsgáljuk ezt az opciót, tárgyalunk az FIA-val” – mondta az ifjonctesztről a francia.

Alonso a múlt héten már meg is kapta az új céges autóját

Guess who has already taken delivery of his Alpine A110S?@alo_oficial pic.twitter.com/wv7a1uJ0et

— Alpine Cars (@AlpineCarsUK) September 11, 2020