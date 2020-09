We are proud to announce that #AlpineF1Team enters #Formula1 ! Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1® Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine

— Groupe Renault (@Groupe_Renault) September 6, 2020