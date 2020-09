A hétvégi Toszkán Nagydíj a Ferrari ünnepe is lesz – legalábbis annak szánják –, a sportágban az első szezon óta megszakítás nélkül szereplő olasz csapat ugyanis 1000. Forma-1-es futamáig jut.

A jubileumot többek között az autó retrós festésével és az ahhoz illő overallokkal jelzik, de mindkét pilóta alkalmi sisakfestést is választott. Charles Leclerc-ét már csütörtökön megmutatták, most pedig itt van Sebastian Vettelé is – a négyszeres világbajnok német a bukó szokásos színű, fehér oldalán egy mai F1-es műszaki rajzát hordja majd, a másik oldalon viszont “megsárgult” tervrajzon egy régi Ferrari rajza szerepel.