Ahogy köztudott, a hétvégi mugellói Toszkán Nagydíj a Ferrari 1000. Forma-1-es futamának ünnepe is lesz, az olasz csapat átfestett autóval, új overallokal, de még a Mercedes is vörös safety carral készül az ünnepre.

A Scuderia fiatal pilótája, Charles Leclerc a sisakfestésével is jelzi a jubileumot, a bukón különböző korszakok F1-es Ferrarijainak képe díszeleg, stílusos tisztelgés a monacóitól.

Celebrating our 1000th GP in style 🤩 @Charles_Leclerc pays tribute to the cars of our past 🙌

This helmet is just…😍#essereFerrari 🔴 #TuscanGP #SF1000GP 🏁 pic.twitter.com/rF0bo7Tzay

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 10, 2020