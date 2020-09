Olvass tovább

Special occasions require special outfits – that’s why we‘ve dressed our @MercedesAMG Safety Car in red to mark Scuderia Ferrari’s 1000th @F1 Grand Prix. 🏎 Congrats on the milestone! 🎈 pic.twitter.com/BxwMMZZuWE — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 10, 2020

This weekend at Mugello – special red Mercedes Safety Cars, to honour Ferrari in their 1000th F1 race 👀😍#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/qC648LZR6M — Formula 1 (@F1) September 10, 2020

A Ferrari a Twitteren meg is köszönte a gesztust és a régóta tartó vetélkedést.

Thanks for the tribute ❤️ We are grateful for the competition and history we share together 🤝 @MercedesAMGF1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 10, 2020