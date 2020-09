Ahogy már írtuk, a hétvégi Toszkán Nagydíjra, mely a Ferrari 1000. Forma-1-es futama lesz, az olasz csapat retrós, az 1950-ben használt festésére emlékeztető fényezéssel készül, mostanra pedig hivatalosan is leleplezték az ünneplő gúnyát.

Mugellóban ezen a hétvégén az SF1000-es mai szemnek meghökkentő bíborban pompázik majd – az első versenyükön, az 1950-es Monacói Nagydíjon használt szín hű reprodukciója –, az ünnepi jelleget pedig aláhúzza a motorborításon díszelgő 1000-es szám is.

Scuderia Ferrari goes back to its roots with the livery for its 1000th GP#essereFerrari 🔴 #F1 #TuscanGP #SF1000GP 🏁https://t.co/blPAfBIEDh

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 9, 2020