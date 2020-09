Három héttel ezelőtt jelentették be, hogy eladták a Williams-csapatot, amely 43 év, 740 futam után az alapító Frank Williams családja kezéből az amerikai befektetési alap, a Dorilton Capital kezébe került.

A múlt hétvégi Olasz Nagydíj előtt azt is közölték, hogy a monzai hétvége lesz az alakulat utolsó versenye a család irányítása alatt, a verseny után az alapító-főnök Frank Williams, valamint a 2014 óta de facto irányító, megbízott csapatfőnök Claire Williams is távozik.

Most itt az újabb bejelentés: a Williams Grand Prix Engineeringet, azaz a csapatot az elmúlt években vezérigazgatóként irányító Mike O’Driscoll is jelezte leköszönési szándékát, igaz, ő az év végéig marad a sima átadás-átvétel, átállás biztosítása érdekében.

“I am proud to have played my part in securing the long-term future of Williams and look forward to working closely with Matthew and his team, to ensure a smooth transition and the best possible trajectory for the team’s future success.”#WeAreWilliams 💙

