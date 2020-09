„A család számára mindig is a csapat és a dolgozóink voltak az elsők, egyértelműen ez volt a helyes döntés. Tudom, hogy a Dorilton képében a megfelelő emberek kezébe került a Williams, olyanokéba, akik a hagyományok megőrzése mellett visszavezetik majd az élre a csapatot.”

„Azért döntöttem a lemondás mellett, hogy a Dorilton új fejezetet nyithasson. Nem volt könnyű döntés, de úgy hiszem, mindenki számára ez a legjobb. Óriási szerencsémnek tekintem, hogy ebben a csapatban és a Forma-1 csodálatos világában nőhettem fel. Minden egyes pillanatát élveztem, és örökké hálás leszek a kapott lehetőségekért. De hihetetlenül kemény is ez a sportág, most kíváncsian várom, mit tartogat számomra az ezen kívüli világ. Elsősorban szeretnék a családommal időt tölteni.”

„Szeretnék köszönetet mondani a Doriltonnak a döntésemet illető támogatásukért és megértésükért! Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak is, akik a nehéz időkben is kitartottak mellettünk! A dolgozóinkra a Williamsnél családtagként tekintettünk, ők tartották bennem a lelket a nehéz időkben, ők fognak a legjobban hiányozni. Őszintén kívánom, hogy a mostani folyamat végén elérjék a megérdemelt sikereket! Végül pedig szeretnék köszönetet mondani apukámnak mindazért, amit a csapatnak, a Forma-1-nek és a családnak adott!”

