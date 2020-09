Mivel a hétvégén újabb futam következik, a csapat nem maradhatott operatív vezető nélkül, az új tulajdonos, a Dorilton Capital ezért az eddigi ügyvezető igazgatót, Simon Robertset nevezte ki ügyvivő csapatfőnöknek a Toszkán Nagydíjtól.

Roberts csak az év elején csatlakozott a Williamshez, de Forma-1-es tapasztalatnak egyáltalán nincs híján: a sportágba 2003-ban került be a McLarennél csapatigazgatóként, 2010-től „kikölcsönözve” a Force Indiánál töltött be középvezetői pozíciót, majd 2017-től újra a McLarennél dolgozott immár vezető operatív igazgatóként, mielőtt a patinás grove-i alakulathoz igazolt volna.

“It is an exciting time ahead for the team, a new era for Williams and one that I am excited to be playing a part in. I look forward to the challenge ahead as we look to take the team back to the front of the grid.”#WeAreWilliams 💙

— Williams Racing (@WilliamsRacing) September 8, 2020