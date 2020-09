„Minden eshetőségre fel kell készülnünk. Ha a járványhelyzet romlani fog, a futamot nézők nélkül is megtarthatjuk. De ismerjük a pálya befogadóképességét is: nagyjából 220 ezer ember nézheti a futamot a szabad ég alatt. Pillanatnyilag, ha biztonsági megfontolásból lezárunk néhány szekciót, körülbelül 100 ezer néző vehetne részt a távolságtartási előírások megtartásával” – nyilatkozta a szervező Intercity főnöke, Vural Ak.

A szeptember végi Orosz Nagydíj szervezői kezdettől fogva ragaszkodtak a nézőkhöz, Szocsiban nagyjából 30 ezer fővel számolnak, a két hét múlva következő mugellói Toszkán Nagydíj rendezői legalább 3000 embert szeretnének, az algarvei Portugál Nagydíj főnökei akár 50 ezer nézőt is fogadnának, Imola 10 ezer embert engedne be, ha lehet.

A legolcsóbb, ülőhely nélküli belépőket döbbenetesen olcsón, 1200 forintnak megfelelő 30 líráért adják majd.

„A Forma-1-nek általában megvan a maga árszínvonala, de mi, itt az Intercitynél nem szeretnénk nyerészkedni, és ebben a kormányzat is támogat minket. A napijegy 30 líra, 90 líra a három napra. A jövő héten indul az árusítás, és szerintem gyorsan fogynak majd a belépők” – magyarázta Ak.

A főszervező a pálya állapotára is kitért, hiszen aggodalomra okot adó hírek érkeztek a a F1-es versenyzésre 2011 óta nem használt helyszín felkészültségét illetően: autóparkoló, -kereskedés is működött az Istanbul Parkban, de állítólag birkalegelőként is használták egyes részeit.

„Járt itt egy tisztviselő, megvizsgálta az aszfaltot, az infrastruktúrát, majd köszönetet mondott, azt mondta, minden majdnem ugyanolyan, mint újkorában. Persze csak két és fél hónapunk van, úgyhogy jön még egy tapasztaltabb stáb is, hogy megmondják, milyen fejlesztéseket kell elvégezni. Képesek leszünk erre, mert olyan állapotban tartottuk a pályát, mint ha minden nap versenyt rendeznének” – dicsekedett a főnök.

A szándék érthető, mégis meglepő a szervezők “gurítása”, hiszen az Istanbul Park előnye eredetileg épp volt, hogy a török megapolisz keleti határán, a város fapados repülőterétől alig tízpercnyire fekszik, tökéletes karanténpálya lehetett volna, amivel teljesen szembemegy most a 100 ezer nézős elképzelés.