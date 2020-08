A Forma-1 átszervezett 2020-as versenynaptárának eddigi futamait egy kivétellel zárt kapusnak hirdették meg, az Orosz Nagydíj szervezői viszont kezdettől fogva ragaszkodtak a verseny eredeti időpontjához, és ahhoz, hogy nézőket fogadhassanak.

Úgy tűnik, hatékonyan lobbiztak, ugyanis annak ellenére, hogy számos helyen érkezni látszik a koronavírus-járvány második hulláma – az oroszországi viszonyokról pedig nem is tudni biztosat, a hivatalos statisztikák kozmetikázottak is lehetnek –, Szocsiban továbbra is több tízezer nézővel számolnak.

„Három hónapon keresztül teljesen szüneteltettük a jegyeladásokat. A verseny rendezését illető kormányzati megerősítés és a programunk bejelentés után most lassan újraindult. Korai lenne még az eladott jegyek számáról nyilatkozni, de a kép már tisztább a koronavírussal kapcsolatos korlátozásokat illetően” – mondta az Autosportnak a főszervező Alekszej Tyitov.

„Jelenleg félházról beszélünk, azaz az olimpiai park összes lelátójának fele kapacitásáról. Ez maximum 30-32 ezer nézőt jelent majd” – tette hozzá.

A 2020-as Forma-1-es Orosz Nagydíjat szeptember utolsó, 25-27-i hétvégéjén rendezik majd.