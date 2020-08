A koronavírus-járvány miatt a 2020-as Forma-1-es idényt teljesen újra kellett szervezni, az új versenynaptárt pedig részletekben jelentették be – eddig november 1-jéig ismertük a menetrendet, de most az utolsó szakasz is hivatalossá vált.

A zárószakasz három helyszínen négy futamot jelent: november közepén Törökországba meg az F1, 2011 után újra Török Nagydíjat rendeznek majd az Istanbul Park pályán, november utolsó és december első hétvégéjén Bahreinben dupláz majd a száguldó cirkusz, elsőként a Bahreini Nagydíjat, majd a Szahíri Nagydíjat tartják a sivatagi pályán, végül a szezonzáró helyszíne megint Abu-Dzabi lesz, a Yas Marinán december 11-13-án köröznek majd az autók.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!

F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg

— Formula 1 (@F1) August 25, 2020