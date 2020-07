Érdekesség, hogy Imolában kétnapos lesz a versenyhétvége, a pénteki napon nem lesz tevékenység a pályán.

Nem hivatalos, de úgy tudni, az F1 még két távol-keleti futam – Vietnam és Malajzia – novemberi rendezésén dolgozik, majd a Bahrein-Abu-Dzabi párossal zárulhat a szezon. Jelenleg 13 versenynél tart a naptár, ha fentiek bejönnek, összesen 17 vagy 18 fordulós lehet az idei világbajnokság attól függően, hogy Szahírban végül egy vagy két versenyt tartanak.

The ongoing COVID-19 pandemic means that unfortunately it will not be possible to race in Brazil, USA, Mexico and Canada this year.

We look forward to returning next season to the Americas to put on a show for our passionate fans in the region

