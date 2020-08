Egálban kezdte a Forma-1-es Belga Nagydíj hétvégéjét a Mercedes és a Red Bull, a pénteki edzéselsőségeken Valtteri Bottas, valamint Max Verstappen osztoztak, míg Lewis Hamilton egy 2. és egy 3. hellyel kezdett Spa-Francorchamps-ban. A Mercedes azzal a céllal érkezett Belgiumba, hogy szépítsen mérlegén, hiszen az elmúlt két évben nem a brackley-i bajnokcsapat győzött, hanem a most szenvedő Ferrari Sebastian Vettellel és Charles Leclerc-rel.

Hamilton úgy érzi, most sem biztos, hogy a Mercedes nyer Spában. „Nagyon szoros az állás, habár azt gondolom, hogy most a Red Bull egy kicsit előrébb van, de a Racing Point is egész közel van hozzánk, akárcsak Daniel Ricciardo” – nyilatkozta a Motorsportnak a világbajnoki címvédő.