A 4-8. helyeket öt csapat öt pilótája foglalta el: Alexander Albon (Red Bull), Sergio Perez (Racing Point), Valtteri Bottas (Mercedes), Lando Norris (McLaren) és Esteban Ocon (Renault) nagyságrendileg négy tizedmásodperccel voltak lassabbak Verstappennél, de ötük között csak 74 ezred volt a különbség.

…aaaaand that’s a wrap for Friday running @LandoNorris ends the session P7 with a best time of 1:44.168

A Renault-motoros autók mindannyian befértek a legjobb tízbe, Carlos Sainz (McLaren) a kilencedik lett 730 ezredmásodperces lemaradással. Pierre Gasly tizedik helye az AlphaTaurival szintén megsüvegelendő, ő és a 11. helyen záró Lance Stroll (Racing Point) még egy másodpercen belül zártak Verstappenhez képest.

A Ferrarik még az első szabadedzésnél is jobban szenvedtek: csak a Williamseket és az első 90 perces gyakorlást, valamint a második felét kihagyó Haasokat tudták megverni. Charles Leclerc a 15., Sebastian Vettel a 17. helyen végzett 1,7, illetve 1,9 másodperces deficittel.

A szabadedzés rendes lefolyását egy virtuális biztonsági autós fázis és egy piros zászló is megszakította: előbbit Ricciardo félrehúzódása miatt léptették életbe, az ausztrál Renault-jával voltak hidraulikai gondok.

Az utóbbi eseményt pedig egy reklámfeliratnak köszönhetjük, mely levált a szalagkorlátról és a pályán kötött ki.

🚩 RED FLAG 🚩

We have a very momentary stoppage, as some advertising comes loose after Turn 1 – but back to green once more!#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/yAzrVsARN4

— Formula 1 (@F1) August 28, 2020