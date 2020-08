A Renault az idei második fordulótól, a Stájer Nagydíjtól minden egyes verseny eredményét megóvta, amiért a Racing Point a Mercedes 2019-es modelljéről másolt fékhűtővel, ezért általuk vélten szabálytalan autóval versenyzett.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenybírói Silverstone-ban foglalkoztak a kérdéssel, a Racing Pointot félig-meddig büntették: a Stájer Nagydíj után 400 ezer eurós pénzbírsággal és 15 pont levonással sújtották a csapatot, minden további futam után viszont csak megrovást osztottak ki.

A Renault és a Ferrari a határidőn belül jelezte, hogy fellebbeznek, súlyosabb, egyértelműbb ítéletet szeretnének, míg a büntetett csapat a felmentésért élt a fellebbezés jogával.

A francia csapat ugyanakkor kedd késő este bejelentette, hogy meggondolták magukat, visszavonták a fellebbezést. A Renault jelezte, hogy az óvásokkal és a fellebbezéssel a céljuk a szabályok módosítása és egyértelművé tétele volt, és mivel az elmúlt időszakban a „haladás” történt ezen a téren, a stratégiai céljuk teljesült.

A Ferrari és a Racing Point fellebbezése továbbra is él.

Renault DP World F1 Team confirms that it has requested to withdraw the appeals lodged against the stewards’ decisions in relation to BWT Racing Point F1 Team’s brake ducts. pic.twitter.com/4jMHvU8oKC

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) August 25, 2020