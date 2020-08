A Racing Point által használt hátsó fékhűtők miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 400 ezer eurós pénzbírságot szabott ki, illetve 15 konstruktőri pontjától is megfosztotta a csapatot. A riválisok közül többen is túl enyhének találták a büntetést, a Ferrari és a Renault hivatalosan is fellebbezett az ítélet ellen.

Az óvássorozatával az egész ügyet kirobbantó Renault szerint a Racing Pointot minden megóvott futamból ki kellett volna zárni.

“Olyan szankcióra számítottunk, amely összhangban van a múltban kiszabott büntetésekkel” – mondta Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke.

“Tavaly Szuzukában úgy ítélték meg, hogy megszegtük a sport-, és nem a technikai szabályzatot, mégis kizártak minket, és elveszítettük az összes pontunkat.”

“A Renault nem kapott kedvezményt, szóval nem tudom, a Racing Point miért lenne jogosult ilyesmire. Az összes, általunk megóvott futamon szerzett pontjaikat el kellene venni.”

Abiteboul jelezte, hogy egészen addig minden egyes futam után óvni fognak, amíg véglegesen le nem zárul az ügy, ezzel is igyekeznek rámutatni arra az abszurd helyzetre, hogy a Racing Point továbbra is használhatja a kifogásolt alkatrészt, ráadásul újra és újra csak megrovást kapnak ezért.