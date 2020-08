Olvass tovább

Hivatalosan ma délelőttig kellett jelezni a fellebbezési szándékot, 96 óra pedig változott is a helyzet: a McLaren és a Williams meggondolta magát, a Renault és a Ferrari viszont nem engedi az ügyet.

STATEMENT

We have confirmed our intention to appeal against the Stewards’ decision in respect of the Racing Point brake ducts. In the meantime, we will continue to work intensively with the FIA and all stakeholders to develop and… [1/2] — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) August 11, 2020

Bár a McLaren-vezér Zak Brown igen keményen beszélt még pénteken, a teljes Racing Point szabályosságát kétségbe vonva, a Williams pedig mindig is a 100%-os önálló konstruktőri modell mellett állt ki – ezért is kerültek lejtőre az elmúlt években –, úgy tűnik, akadtak magasabb szempontok: az ügyben a technikai partnerként a Mercedes is érintett, és mivel a Williams már jelenleg, a McLaren pedig a jövő évtől szintén a németek erőforrását használja majd, valószínűleg jobb volt a békesség.

Statement from the team: After careful consideration, Williams have elected not to proceed with the formal appeal. We believe the FIA’s decision to seek the prohibition of extensive car copying for 2021 onwards addresses our most fundamental concern… (1/2) — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 12, 2020

A McLaren kedd este közölte, hogy ők elfogadták az ítéletet, ugyanakkor „érdeklődéssel figyelik” majd a fellebbezés eredményét, míg a Williams szerda délelőtt adott ki nagyon hasonló tartalmú közleményt.

Az ügy a Nemzetközi Automobil Szövetség Fellebbviteli Bíróságán folytatódik majd, egyelőre ismeretlen időpontban.