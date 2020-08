Az idei, a koronavírus miatt újjászervezett idényben a szabályok terén is rugalmasnak kell lenni, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa (WMSC) most három új/módosított előírást is jóváhagyott.

Ahogy már írtuk, a Belga Nagydíjra visszatérnek a csapatok motorhome-jai, ehhez alkalmazkodva a „koronanaptárban” zárt eseménynek minősített hétvégékre eddig engedélyezett 80 fős csapatlimitet 10 fővel, 90-re emelték.

A WMSC szintén megerősítette a már korábban ismertté vált tesztelési korlátozást, melynek célja, hogy az idei naptárba bekerült, az F1-ben rég vagy még sosem használt helyszíneken ne szerezhessenek előnyt a csapatok privát teszteken. Az új előírás szerint az eredeti 2020-as versenynaptár meghirdetése (2019.10.04.) után bekerült pályákon sem az aktuális, sem az amúgy is korlátozás alá eső újabb (2016-18-as), valamint a veterán/történelminek számító (2016 előtti) modellekkel nem lehet tesztelni.