A Ferrari májusban bejelentette, hogy nem hosszabbít szerződést Sebastian Vettellel, így a német egyelőre F1-es ülés nélkül áll 2021-re. Lehetősége nincs sok, valószínűleg csak a jövőre már Aston Martinként működő Racing Point egyik ülését szerezheti meg, de még ott is komoly ellenállásba ütközhet, hiszen Sergio Perez is ragaszkodik a helyéhez, ráadásul a jelenlegi szereplése sem teszi a legvonzóbb lehetőséggé.

Ilyenkor jöhetne jól egy igazán dörzsölt ügynök, menedzser, de miután pályafutása során eddig mindig maga intézte az ügyeit, most sem kíván változtatni ezen a négyszeres világbajnok.

„Jó kérdés, hogy miért van így. Lehet, hogy ebben-abban segítség lenne egy menedzser, de én mindig is ezt az utat jártam” – nyilatkozta a német Skynak.

„Az emberek jönnek, mennek, van, aki hátba vereget, aztán pár héttel később már kritizál. Én mindig is… Azt nem mondom, hogy egyedül voltam, mert azért vannak körülöttem emberek, akik támogatnak, de úgy gondolom, hogy a külső megítélésnél sokkal fontosabb, hogy megbízható emberek legyenek körülöttem, akikre támaszkodni lehet.”

„Úgy gondolom, most is erős környezetem van itt, jó a hangulatom, tiszta a gondolkodásom. Sosem befolyásolt igazán, hogy mit gondolnak, mit mondanak rólam. Nem is követem, miket írnak, miket mondanak, ha pedig nem mennek jól a dolgaim, amúgy is én vagyok a legmorcosabb” – magyarázta.