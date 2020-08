Megnyújtott első etap helyett Vettelt a lágy keveréken rajtoló Leclerc-rel teljesen azonos körben, a 29.-ben hívták ki kerékcserére. A monacói közepeseket kapott a hátralévő 36 körre, egyértelművé téve, hogy vele biztosan egy kiállással próbálkozik a Ferrari, Vettel pedig lágyakat kapott, ami több mint fél versenytávra nem tűnt ideális választásnak.

A Ferrari is azt hitte, ki kell majd hívnia még egyszer Vettelt, ezért kérték előbb arra, hogy nyomja, aztán arra, hogy ha lehet, mégis próbáljon végigmenni azzal a lágy szettel, amiről senki nem hitte, hogy képes lehet ennyi körre.

A rádiós feszültség Vettel és a csapat között pont abból adódott, hogy a Ferrarinál képtelenek voltak eldönteni, Leclerc kiesése után milyen stratégiával fusson a másik autó. Végül Vettel célba ért egy kiállással, de nehéz szabadulni attól az érzéstől, hogy ha Leclerc versenyben marad, Vettel meg sem próbálkozhatott volna ezzel a taktikával.

Vettel a leintés után egy mosollyal nyugtázta, hogy a nézők – erőfeszítéseit értékelve – a nap versenyzőjének választották, aztán egy elejtett fél mondattal utalt arra, hogy az ő véleménye már nem számít a csapatnál.

