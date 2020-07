Határidő ide vagy oda, Vettel csütörtökön Silverstone-ban azt állította, nincs újdonság, jó darabig nem is lesz.

Olvass tovább

„Néhány hétről, de akár még többről is lehet szó. Majd meglátjuk. Egyelőre semmi sem változott ahhoz képest, amit az elmúlt hetekben, az előző három futam előtt elmondtam. Nem sietek, a magam szempontjából legjobb döntést szeretném hozni. Világossá tettem, hogy a megfelelő csomaggal még van mit nyújtanom, minden azon múlik, mik a lehetőségek.”

„Ami a jövőt illeti, 2022-ben nagy szabályváltozások jönnek, lehet ez jó, lehet rossz is, szerintem egyelőre senki sem tudja. Persze az ember mindig jót remél, a Forma-1 rajongójaként én is, de hogy én is itt leszek-e még akkor, nem tudom” – zárta.